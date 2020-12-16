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Кабмин утвердил финплан "Антонова" с прибылью в более 600 млн грн

Кабмин утвердил финплан "Антонова" с прибылью в более 600 млн грн

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия "Антонов" на 2020 год с ожидаемой прибылью в 628,7 миллиона гривен. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

"Проект финансового плана ГП "Антонов" на 2020 год предусматривает получение чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в размере 7652,8 млн гривен. Чистая прибыль планируется в размере 628,7 млн гривен", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Сообщается, что выплаты в пользу государства составят 808,1 млн гривен, а капитальные инвестиции предусмотрены в размере 600 млн гривен.

Отмечается, что принятие акта позволит "Антонову" осуществлять деятельность в 2020 году в рамках утвержденного финансового плана, будет способствовать стабильной работе предприятия и создаст надлежащие условия для выполнения уставных задач и дальнейшего развития предприятия.

Напомним, в начале декабря вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что Министерство обороны Украины и ГП "Антонов" на пороге подписания контракта по строительству трех новых самолетов АН-178.

Добавим, что в ноябре профильные ассоциации авиастроительной сферы обратились к Президенту Зеленского с просьбой передать государственное предприятие "Антонов" из-под управления концерна "Укроборонпром" в управление министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В комментарии УНН военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что это не что иное, как "подковерные игрища украинских чиновников из-за перераспредиления прибыли".

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Антонов
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