Децентрализация: правительство согласовало реорганизацию 320 райгосадминистраций

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины принял распоряжение "О реорганизации и формировании районных государственных администраций", согласно которому реорганизуют 320 районных государственных администраций путем присоединения к 100 районным государственным администрациям. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

"Проектом акта предлагается реорганизовать 320 районных государственных администраций путем присоединения к 100 районным государственным администрациям, расположенных в административных центрах районов, сформированных постановлением №807 (Постановление Верховной Рады Украины "Об формировании и ликвидации районов" от 17 июля 2020 года №807-ІХ - ред.), а также создать 13 районных государственных администраций, которые будут располагаться в административных центрах районов, сформированных Постановлением №807, где ранее отсутствовала районная государственная администрация, путем слияния 40 районных государственных администраций", - говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Отмечается, что Министерству финансов будут поступать предложения по расходам, необходимые для обеспечения выполнения данного распоряжения.

Также облгосадминистрации должны способствовать в обеспечении этих мероприятий и должны помочь в регистрации новых райгосадминистраций.

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и формироании районов, внесенного Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР.