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Украинцы определили "любимца" среди мировых лидеров

Украинцы определили "любимца" среди мировых лидеров

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинцы больше всего среди мировых лидеров доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было представлено в ходе дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества", передает корреспондент УНН.

"Мы спросили у украинцев, кому украинцы доверяют с зарубежных лидеров. Лидером симпатий оказалась канцлер Германии Ангела Меркель", - сказал первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий во время презентации опроса.

По результатам опроса, 60% украинцев сказали, что частично или полностью доверяют лидеру ФРГ.

"Антилидером, или аутсайдером этого рейтинга оказался прогнозируемо (президент РФ - ред.) Владимир Путин. Не доверяют ему более 70% украинцев", - добавил Солодкий.

Указывается, что выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.

Из исследования извлечена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%. Опрос проводился 6 - 19 ноября 2020 года.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель в десятый раз подряд возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, Ангела Меркель
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