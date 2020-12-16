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Верещук заявила, что санкции РФ ее не волнуют

Верещук заявила, что санкции РФ ее не волнуют

Ирина Верещук

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала санкции, наложенные на нее РФ, передает УНН.

Верещук безразлично, что думает о ней РФ.

"Мне главное, что думают о нас украинцы, как они оценивают нашу работу, и я думаю о своем украинском народе. Поэтому я не понимаю эмоциональности в данном случае, так как считаю что это немного непрофессионально - где-то демонстрировать свое отношение к тем процессам, которые происходят в России", - сказала она.

Нардеп добавила, что не имеет и не имела никаких финансово-экономических отношений с РФ.

"У меня нет, никогда не было и не будет никаких счетов в РФ, никаких оффшоров, тем более - в РФ, не говоря о каких-то экономических отношениях - фабрики Рошен, какие-то машиностроительные заводы. Вот пусть те переживают, кто с теми краями продолжает торговлю", - добавила Верещук.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Слуга народа
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