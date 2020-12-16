Более трети украинцев "за" развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Большинство украинцев поддерживают возвращение к активному продвижению идеи о развертывании миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было представлено в ходе дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества", передает корреспондент УНН.

"36,77% украинцев считает, что Украина должна вернуться к активному продвижению идеи о развертывании миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса", - говорится в результатах опроса.

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Отмечается, что 22,77% респондентов поддерживают эту мысль, но с той разницей, что допускают определенные уступки: в частности, разрешить размещение миротворцев только на линии разграничения, без доступа ко всей оккупированной территории и части границы.

В то же время, подчеркивают авторы исследования, большинство украинцев уступок не принимает.

Выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования изьята Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%. Опрос проводился 6 - 19 ноября 2020 года.

Напомним, ранее спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что из-за наличия в России права вето на заседаниях Совета Безопасности ООН, миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается невозможной.