КИЕВ. 16 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил заседание по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

Так, суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Януковичу.

Также судья сделал предупреждение адвокатам Сердюку, Горошинскому и Федоренко за их неподобающее поведение на судебном заседании, а именно неявку на определенное время.

Сейчас суд объявил перерыв на 10 минут.

На заседании присутствуют адвокаты Януковича - Виталий Сердюк, Александр Горошинский и Игорь Федоренко.

Как сообщалось 14 декабря судья Татьяна Ильева отказала в отводе судьи Вячеслава Пидпалого от повторного рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Януковичу.

Напомним, Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд.

Как сообщалось, суд отказал Януковичу в выступлении по видеосвязи на заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в отводе адвоката Януковича Александра Горошинского от участия в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.