Зеленского назвали разочарованием 2020 года - опрос

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Более 40% украинский назвали Президента Владимира Зеленского "Разочарованием 2020 года" - его же признано политиком текущего года. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.

“Политиком 2020 года признано В. Зеленского — его назвали 20% респондентов, хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (тогда Политиком года его назвали 46%)”, — говорится в результатах опроса.

Кроме того, отмечается, что 10% опрошенных назвали Политиком года Петра Порошенко, 5% — Юрия Бойко, 4% — Виктора Медведчука, 3% — Дмитрия Разумкова, 3% — Юлию Тимошенко, 2% — Виталия Кличко, 2% — Владимира Гройсмана, 1% — Игоря Смешко, 1% — Анатолия Шария.

Еще 36,5% не смогли в таком качестве назвать ни одного политика.

“Несмотря на то, что 20% респондентов назвали В. Зеленского Политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарование 2020 года. 10% Разочарованием года считают П. Порошенко, по 2% — В. Медведчука, Д. Шмыгаля, Ю. Тимошенко, О. Ляшко, А. Гончарука, 1% — С. Вакарчука. О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого”, - отмечают авторы исследования.

Так, исследование было проведено с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года, рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, 53% — не доверяют.