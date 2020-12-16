Большинство украинцев все еще поддерживают интеграцию Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Большинство украинцев поддерживают продление интеграционного курса государства в Европейский союз и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было представлено в ходе дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества", передает корреспондент УНН.

"Украинцы преимущественно выступают за продолжение интеграционного курса государства в ЕС и НАТО. 44,35% опрошенных хотят, чтобы страна была членом и ЕС, и НАТО, еще 22,28% хотят членства только в ЕС, а 4,07% только в НАТО. Поэтому сторонниками членства в ЕС является 66,63% украинцев (мы добавили тех, кто только по ЕС, и тех, кто и за ЕС, и за НАТО). 48,42% украинцев выступают за членство страны в НАТО", - говорится в результатах опроса.

Выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования была исключена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%. Опрос проводился 6 - 19 ноября 2020 года.

Напомним, почти 60% украинцев считают, что Россия не прекратит агрессию против Украины, даже если наша страна откажется от своего прозападного курса.