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Украинцев спросили, что о нас думает Европа: назвали три вещи

Украинцев спросили, что о нас думает Европа: назвали три вещи

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина, по мнению опрошенных граждан, ассоциируется у жителей Европы прежде всего с тремя явлениями - это "бедность", "война с Россией" и "коррупция". Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было представлено в ходе дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества", передает корреспондент УНН.

Так, по данным опроса, украинцы в основном скептически относятся к тому, что Украина может уже сейчас стать примером для других стран. Так, 65,14% опрошенных не видят возможностей для этого.

"Опрошенные нами граждане считают, что Украина ассоциируется у других европейцев прежде всего с тремя явлениями - "бедность" (18,7%), "война с Россией" (18,26%) и "коррупция" (17,59%)", - говорится в результатах исследования.

Выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования исключена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых пправительством Украины. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%. Опрос проводился 6-19 ноября 2020 года.

Как сообщал УНН, по данным опроса, большинство (55%) украинцев негативно относятся к возможной отмене безвиза с Европейским Союзом, лишь 11% - положительно.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, Европа
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