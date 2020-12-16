На рынке двусторонних договоров "Энергоатом" заработал 9,2 млрд грн - Буславец

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Первая заместительница министра энергетики Ольга Буславец поделилась результатами работы рынка двусторонних договоров (РДД), передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу чиновницы.

Она уточнила, что сейчас на рынке работают НАЭК "Энергоатом" и ГП "Гарантированный покупатель". Именно она постепенно выводила "Энергоатом" на РДД. Сегодня компания может продавать на рынке около 40% электроэнергии.

"С июля по двусторонним договорам "Энергоатом" уже продал 6,8 млн МВт/ч на общую сумму 9,2 млрд грн (с НДС). В течение этого времени "Энергоатом" совершенствует свою торговую стратегию. В частности, компания начала реализовывать электроэнергию на рынке двусторонних договоров в ночные (профицитные) часы, уменьшив свое присутствие на балансирующем рынке. А также - использовать блочные позиции, дающие более гибкие условия планирования и поставки электроэнергии", - информирует Буславец.

С октября на рынок двусторонних договоров вышел "Гарантированный покупатель", напомнила заместительница министра.

"За эти три месяца он продал более 450 тыс. МВт/ч "зеленой" электроэнергии на сумму 743,7 млн грн (с НДС)", - пишет Буславец.

Внедрение рынка двусторонних договоров дало ряд позитивов для обеих госкомпаний, добавляет чиновница.

Так, для "Энергоатома" это позволило:

▪️ создать базис для обеспечения отечественной промышленности доступной "атомной" электроэнергией от производителя;

▪️ уменьшить значительный профицит предложения электрической энергии, обязательной для продажи именно на рынке "на сутки вперед";

▪️ сократить объемы небалансов на сумму до 1 млрд грн в месяц;

▪️ оживить денежный оборот компании в результате своевременного получения средств;

▪️ прекратить наращивание долга со стороны "Гарантированного покупателя", что составляет более 7,5 млрд грн.

В свою очередь, благодаря выходу на РДД "Гарантированному покупателю" удалось:

▪️ уменьшить объемы небалансов;

▪️ увеличить объем средств от реализации "зеленой" электроэнергии и ускорить их получение;

▪️ улучшить уровень расчетов по "зеленому" тарифу.

"Рынок двусторонних договоров - это основа трейдингового портфеля. Европейской практикой является централизация торговли электроэнергией на бирже для эффективной работы рынка и развитие локальных долгосрочных индексов на долгие контракты", - резюмировала Буславец.