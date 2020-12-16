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Около 70% украинцев считают, что страна движется по неверному пути - опрос

Около 70% украинцев считают, что страна движется по неверному пути - опрос

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Почти 70% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", проведенного социологической службой "Центра Разумкова", передает УНН.

"Только 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36% (то есть относительное большинство считало, что страна движется в правильном направлении)", - говорится в результатах исследования.

Так, 71% граждан считают, что в 2020 году ситуация в стране в целом ухудшилась, только 3% придерживаются мнения, что она улучшилась, а 20% - что она не изменилась.

Отмечается, что в конце прошлого года на ухудшение ситуации указывали 29% опрошенных, на улучшение - 14%, а 47% считали, что в течение 2019 года она не изменилась.

Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации в таких сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 81%), экономическое положение страны (76%), уровень стабильности (74%), здравоохранение (72%), уверенность граждан в завтрашнем дне (69%), уровень их семьи (64%), отношение граждан к власти (64%), социальная защита (57%), отношение власти к гражданам (56%), оплата труда (56%), образование ( 51%), пенсионное обеспечение (50%), ситуация с преступностью (49%), соблюдение законности государственными служащими (46%).

Так, исследование было проведено с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по результатам опроса Центра "Социальный мониторинг", обнародованных 30 ноября, более 73% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина
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