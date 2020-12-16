Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 -0,1071  EUR: 33,69 -0,1983 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5415

Зеленский в ОП сыграл в пинг-понг на камеру

Зеленский в ОП сыграл в пинг-понг на камеру

Владимир Зеленский

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на камеру сыграл в настольный теннис в здании Офиса главы государства. Видео физкультперерыра Президента обнародовала пресс-секретарь Юлия Мендель, передает УНН.

"Вместо анонса нового интервью большому иностранному изданию. Президента Владимира Зеленского фотографируют в различных форматах. Среди прочего - и во время короткого физкультперерыва", - написала пресс-секретарь.

Чита ТАКЖЕ: Зеленский показал, как забросил баскетбольный мяч в кольцо в школьном спортзале

Как сообщал УНН, ранее в соцсетях стало вирусным видео с реакцией Президента Владимира Зеленского на громкий звук во время визита в Мариуполь Донецкой области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.