Зеленский в ОП сыграл в пинг-понг на камеру

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на камеру сыграл в настольный теннис в здании Офиса главы государства. Видео физкультперерыра Президента обнародовала пресс-секретарь Юлия Мендель, передает УНН.

"Вместо анонса нового интервью большому иностранному изданию. Президента Владимира Зеленского фотографируют в различных форматах. Среди прочего - и во время короткого физкультперерыва", - написала пресс-секретарь.

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Как сообщал УНН, ранее в соцсетях стало вирусным видео с реакцией Президента Владимира Зеленского на громкий звук во время визита в Мариуполь Донецкой области.