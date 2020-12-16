Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 -0,1071  EUR: 33,69 -0,1983 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8805

Зеленскому на подпись передали законопроект об "особом статусе" Донбасса

Зеленскому на подпись передали законопроект об "особом статусе" Донбасса

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава ВР Дмитрий Разумков подписал закон, которым продлевает до 31 декабря 2021 действие статьи 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" - соответствующий закон передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Так, отмечается, что 16 декабря документ возвращен с подписью Председателя Верховной Рады Украины и направлен на подпись Президенту.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 15 декабря, приняли в целом законопроект № 4467 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Соответствующее решение поддержали 304 народных депутатов Украины.

Как сообщалось, накануне на заседании комитета организации государственной власти одобрили законопроект о продлении закона об "особом статусе" Донбасса.

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как пояснили в "Слуге народа", документ внесли для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Источник: УНН
Теги: ВР, Донбасс, Украина, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.