Зеленскому на подпись передали законопроект об "особом статусе" Донбасса

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава ВР Дмитрий Разумков подписал закон, которым продлевает до 31 декабря 2021 действие статьи 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" - соответствующий закон передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Так, отмечается, что 16 декабря документ возвращен с подписью Председателя Верховной Рады Украины и направлен на подпись Президенту.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 15 декабря, приняли в целом законопроект № 4467 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Соответствующее решение поддержали 304 народных депутатов Украины.

Как сообщалось, накануне на заседании комитета организации государственной власти одобрили законопроект о продлении закона об "особом статусе" Донбасса.

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как пояснили в "Слуге народа", документ внесли для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.