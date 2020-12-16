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Увольнение Абрамовского откладывается: ситуацию изучит Президент

Увольнение Абрамовского откладывается: ситуацию изучит Президент

Владимир Зеленский

КИЕВ. 16 декабря. УНН. К концу недели Верховная Рада Украины не будет голосовать за увольнение Романа Абрамовского с должности министра экологии, а Президент Украины Владимир Зеленский детально изучит эту ситуацию. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает УНН.

"Министр экологии Роман Абрамовский продолжает работать, Президент будет детально изучать ситуацию. Завтра и в пятницу голосования за его увольнение не будет", - отметил нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада сняла с повестки дня проект постановления об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как ранее сообщал УНН, 19 июня текущего года Верховная Рада приняла в целом проект постановления о назначении Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов. Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата Украины.

Накануне народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах.

В частности, на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов рассматривается кандидатура главы Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, назначения, министры, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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