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Заседание ТКГ: Украина настаивает на освобождении удерживаемых и разблокировании работы КПВВ

Заседание ТКГ: Украина настаивает на освобождении удерживаемых и разблокировании работы КПВВ

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций заявила, что продолжает настаивать и в частности на освобождении удерживаемых лиц, разблокировании российской стороной работы КПВВ и беспрепятственному доступу МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации.

Так, сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская делегация не оставляет уверенности в том, что эта позиция продолжит быть основой эффективной совместной работы и в рамках ТКГ.

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"С этой целью украинская сторона продолжает настаивать на реализации следующих мероприятий:

- беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам,
- освобождение удерживаемых лиц,
- разблокировка российской стороной работы КПВВ,
- финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,
- финализация договоренности о четырех новых участках разведения,
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины", - отмечается в сообщении.

Ранее в ОБСЕ призвали к скорейшему освобождению заложников на Донбассе.

Напомним, 16 декабря в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций, которое проигнорировал представитель Президента РФ Борис Грызлов. Зато глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о "Плане совместных шагов".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, контактная группа
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