Зеленский наконец заметил ФЛП на Майдане и собирает координационный совет

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса. Об этом заявил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"По словам (Ермака - ред.), в этот совещательный орган при Президенте Украины войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

Ермак сообщил, что он сам возглавит координационный совет и лично будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности детали использования РРО.

"Для Президента Украины очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался. Чтобы людям было удобнее работать легально, а налоговики создавали для людей комфортные условия и больше внимания уделяли уклонению от уплаты налогов крупных предприятий", - сказал Ермак.

По его убеждению, Зеленский глубоко осознает социальную функцию системы упрощенного налогообложения и важность малого и среднего бизнеса для социальной и политической стабильности в Украине.

"Именно поэтому максимальное внимание правительства Президент Украины обращает на помощь малому бизнесу на период карантинных мероприятий. В частности, речь идет о моратории на налоговые проверки и продолжение реформы налоговых органов", - сообщил руководитель Офиса Главы государства.

По словам Ермака, он уже передал главам областных государственных администраций поручения Президента Украины сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

"Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря", - отмечается в сообщении.

Напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантина, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, 15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.