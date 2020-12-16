Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 -0,1071  EUR: 33,69 -0,1983 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7365

Украина в ТКГ: через пять суток у РФ не останется поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье"

Украина в ТКГ: через пять суток у РФ не останется поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Через пять суток у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Украинская делегация отмечает, что через пять суток у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье", потому что уже все технические условия для такого открытия (точка разворота автобусов) будут выполнены правительством Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заседание ТКГ: Украина настаивает на освобождении удерживаемых и разблокировании работы КПВВ

Украинская делегация процитировала координатора гуманитарной подгруппы Полномочного Посла Т.Фриша: "... В настоящее время созданы все условия для открытия КПВВ "Счастье".

"Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНН, Россия продолжает блокировать работу контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на Донбассе, несмотря на усилия украинской стороны и уговоры ОБСЕ.

Напомним, сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций, которое проигнорировал представитель Президента РФ Борис Грызлов. Зато глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о "Плане совместных шагов".

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, КПВВ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.