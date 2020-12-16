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Завтра Рада рассмотрит назначение трех министров и законопроект о снижении НДС для аграриев

Завтра Рада рассмотрит назначение трех министров и законопроект о снижении НДС для аграриев

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 17 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - во втором чтении проект закона о снижение НДС для аграриев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня.

Так, речь идет о проекте Закона №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Также парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения.

Кроме того, Рада намерена рассмотреть кадровые вопросы, а именно вопрос о: назначении Лещенко Романа Николаевича министром аграрной политики и продовольствия Украины; назначении Витренко Юрия Юрьевича Первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики Украины; о назначении Шкарлета Сергея Николаевича министром образования и науки Украины.

В то же время, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале высказал предположение, что "уверенные голоса есть только на первое назначение".

"Похоже, что уверенные голоса есть только на первое назначение. Остальные два под вопросом, и голосования за аграрный НДС может спутать карты", - отметил он.

Добавим, что кадровые вопросы в Кабмине стали одным из самых обсуждаемых тем, так же как и кандидатуры потенциальных министров. Некоторые имена просто озадачили нардепов и общество, а некоторые - вызвали критику в свой адрес.

Так ряд известных ученых подписались под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научном наследии Шкарлета. Ученых поддержали и представители и общественных образовательных организаций.

Добавим, что комитет по вопросам образования Верховной Рады на своем заседании не нашел голосов в поддержку кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования.

Также, замечания вызвала и кандидатура Витренко, которого связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Кроме того, следует отметить, что управляемый в том числе Витренко НАК "Нафтогаз" получил за первое полугодие 2020 года убыток в 11,5 млрд грн. В ноябре "Нафтогаз" поднял цену на газ для населения на около 35% - до 6,3 грн за кубометр. При этом Витренко считает, что "Нафтогаз" недоплатил ему 4 млн долларов премий за "значительные достижения".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, НДС, назначения
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