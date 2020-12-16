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Верещук: 2021 год будет тяжелым

Верещук: 2021 год будет тяжелым

Ирина Верещук

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Народный депутат Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что 2021 год будет трудным, передает УНН.

"Я хочу позитива и хочу делиться позитивом. Но все-таки я, как говорится, идеалист без иллюзий. Будет тяжелый год, но мы его пройдем. Мы точно пройдем хотя бы не хуже, чем на уровне 2020 года", - сказала она.

Верещук добавила, что средства на 2021 год найдутся и они не будут у кого-то заимствованные.

"Я надеюсь, что мы все доходы в бюджет выполним. Мы найдем источники, мы найдем средства, и это не будут средства только заимствованные - это очень важно", - подчеркнула она.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
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