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В США поздравили принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму

В США поздравили принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В США заявили, что никогда не смирятся с попыткой России аннексировать Крым и поздравили принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.

"Соединенные Штаты приветствуют эту резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Мы никогда не смиримся с попыткой России аннексировать Крым", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия должна освободить незаконно задержанных украинцев и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей по правам человека.

В посольстве также отметили, что Крым это Украина.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию Третьего комитета ГА "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

Источник: УНН
Теги: США, Крым, Украина
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