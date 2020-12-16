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Дело Майдана: сторона обвинения планирует инициировать экстрадицию Януковича

Дело Майдана: сторона обвинения планирует инициировать экстрадицию Януковича

Виктор Янукович

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сторона обвинения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года относительно экс-президента Украины Виктора Януковича заявила, что планирует инициировать его экстрадицию, передает корреспондент УНН.

Так, при рассмотрении ходатайства о применении к Януковичу заочного ареста, прокурор заявил, что сторона обвинения потребует экстрадиции Януковича.

"В 575-й ст. Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено, что к ходатайству о выдаче лица в Украину, то есть об экстрадиции, а такой вопрос сторона обвинения собирается инициировать. Обязательно прилагается копия постановления следственного судьи или суда о содержании лица под стражей, если выдача запрашивается для привлечения лица к уголовной ответственности", - заявил прокурор.

Напомним, Печерский районный суд Киева продолжил заседание по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Виктор Янукович
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