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Кому-то придется потерпеть: Рябикин опроверг свою отставку

Кому-то придется потерпеть: Рябикин опроверг свою отставку

Павел Рябикин

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин опроверг заявление о своей отставке со словами, что кому-то этого бы очень хотелось. Об этом Рябикин сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Видимо, кому-то очень хочется, чтобы я быстрее ушел ... но придется потерпеть", - написал Рябикин.

Ранее СМИ сообщили, что Рябикин якобы написал заявление об отставке.

Напомним, 18 ноября Павла Рябикина было назначено новым главой Государственной таможенной службы Украины.

Добавим, что с 2017 года Павел Рябикин был гендиректором аэропорта "Борисполь".

Источник: УНН
Теги: Украина, отставка
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