Зеленский, Разумков, Шмыгаль, Ермак: украинцы не доверяют большинству политиков

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинцы не доверяют большинству политиков нынешней власти, в частности Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты исследования “Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы”, проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.

“Большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Д. Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют — 52%), В. Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и В.Зеленскому (соответственно 30% и 64% ). При этом впервые уровень доверия к Председателю Верховной Рады Д. Разумкову превысил доверие к Президенту В. Зеленскому”, — свидетельствуют результаты исследования.

Отмечается, что доверие Игорю Смешко выразили 24% опрошенных (не доверяют ему 53,5%), Владимиру Гройсману — соответственно 24% и 65%, Юрию Бойко — соответственно 22% и 70%, Анатолию Гриценко — соответственно 20,5% и 62 %, Петру Порошенко — соответственно 20% и 74%, Юлии Тимошенко — соответственно 17% и 76%, Виктору Медведчуку — соответственно 16% и 77,5%, Руслану Кошулинскому — соответственно 15% и 54%, Арсену Авакову — соответственно 14% и 75%, Михеилу Саакашвили — соответственно 14% и 76%, Денису Шмыгалю — соответственно 13% и 70%, Александру Вилкулу — соответственно 12% и 63%, Олегу Ляшко — соответственно 12% и 81%, Андрею Ермаку — соответственно 11% и 63%, Ирине Венедиктовой — соответственно 8% и 63%.

Кроме того, по результатам исследования, 20% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 30% имеют противоположную позицию, а по мнению 41% опрошенных, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.

Отмечается, что впервые после президентских выборов 2019 года число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей.

Напомним, более 40% украинцев назвали Президента Владимира Зеленского “Разочарованием 2020 года” — его же признано политиком текущего года.