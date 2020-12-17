Сегодня Верховная Рада рассмотрит более 50 законопроектов и постановлений

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня, 17 декабря, в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады Украины — более 50 законопроектов и постановлений, отмечает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности — во втором чтении проект закона о снижение НДС для аграриев.

Да, речь идет о проекте Закона № 3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Также парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект № 4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения.

Кроме того, Рада намерена рассмотреть кадровые вопросы, а именно вопрос о: назначение Лещенко Романа Николаевича Министром аграрной политики и продовольствия Украины; назначения Витренко Юрия Юрьевича Первым вице-премьер-министром Украины — Министром энергетики Украины; о назначении Шкарлета Сергея Николаевича Министром образования и науки Украины.

Добавим, что кадровые вопросы в Кабмине стали одной из самых обсуждаемых тем, так же как и кандидатуры потенциальных министров. Некоторые имена просто озадачили нардепов и общество, а некоторые — вызвали критику в свой адрес. Например, комитет по вопросам образования Верховной Рады на своем заседании не нашел голосов в поддержку кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования.