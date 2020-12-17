Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,74 -0,0217  EUR: 33,80 0,1124 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6060

Аваков и глава МИД Италии обсудили подписание соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

Аваков и глава МИД Италии обсудили подписание соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо подписание обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, министры, являющиеся председателями межгосударственных правительственных комиссий, подвели итоги 9-го заседания Украинско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, состоявшемся в режиме онлайн.

“Новые вызовы всегда порождают и новые возможности для развития. Мы должны использовать это для перезагрузки наших экономических отношений и вывода взаимодействия на качественно новый уровень”, — отметил Аваков.

Сообщается, что министр внутренних дел призвал итальянскую сторону к реализации в нашей стране масштабных инвестиционных и индустриальных проектов, призванных стать важными индикаторами нового уровня сотрудничества.

Отмечается, что Украина заинтересована в углублении взаимовыгодных торгово-экономических отношений и дальнейшему развитию отраслевого и инвестиционного сотрудничества с Италией в сферах:

  • агропромышленности (создание совместных предприятий в агропромышленной сфере)
  • инфраструктуры (настройка взаимодействия с Italferr-Gruppo Ferrovie dello Stato в развитии скоростных железнодорожных перевозок в Украине);
  • энергетики (дальнейшее взаимодействие компании SNAM с Оператором газотранспортной системы Украины по оптимизации и модернизации украинской газотранспортной системы и украинской газовой инфраструктуры)
  • космоса (производство элементов ракет-носителей космического назначения семейства “Vega” в рамках сотрудничества с итальянской компанией Avio SpA)
  • проекты в судостроительной отрасли, IТ и инноваций.

“Министры акцентировали внимание на важности подписания в ближайшее время обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций. В рамках сегодняшнего заседания Украинско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству была подписана Программа культурного сотрудничества между Кабинетом Министров Украины и Правительством Италии на 2021-2025 года. Начата процедура подписания меморандума между Государственным космическим агентством Украины и Итальянским космическим агентством о сотрудничестве в области исследования и мирного использования космического пространства, меморандума о сотрудничестве между Национальной гвардией Украины и Войсками Карабинеров Италии, а также меморандум о сотрудничестве между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Департаментом защиты населения при Совете Министров Итальянской Республики”, — говорится в сообщении.

Так, процедура подписания документов будет завершена по дипломатическим каналам.

Отдельно отмечено существенную активизацию сотрудничества между Италией и Украиной по вопросам безопасности в части противодействия трансграничной преступности, нелегальной миграции. В ближайшее время будет подписано соглашение между Национальной полицией Украины и Департаментом общественной безопасности Министерства внутренних дел Италии о полицейском сотрудничестве.

Кроме того, констатировано успешное выполнение Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене удостоверений водителя от 19 ноября 2015 года и выражено намерение его пролонгации в максимально возможно короткий срок.

Напомним, Украина и Италия решили сотрудничать в энергетической сфере.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Украина, Италия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.