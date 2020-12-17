МИД хочет развивать внешнюю экономику: назвало три приоритета на 10 лет

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Тремя приоритетными задачами внешней экономики Украины на следующие 10 лет является поддержка украинского бизнеса, который производит продукт и стремится его экспортировать, обеспечение безопасности страны для привлечения инвестиций и построение синергии с зарубежными украинцами для развития экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министр назвал три приоритетные задачи внешней экономики Украины на следующие 10 лет:

Поддержка украинского бизнеса, который производит продукт и стремится его экспортировать;

Обеспечение безопасности страны, поскольку среди прочего это важно для привлечения иностранных инвестиций;

Построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, первым ключевым приоритетом является развитие продуктовой экономики, что предполагает максимальную поддержку бизнесов, которые производят продукт с добавленной стоимостью и стремятся массово его экспортировать за границу, с особым вниманием именно к высокотехнологичным продуктам. Министр добавил, что его приоритетная задача - приложить все усилия для развития культуры поддержки высокотехнологичного украинского бизнеса, помощи выхода украинским компаниям на иностранные рынки.

Вторым приоритетным заданием следующего десятилетия Кулеба назвал обеспечение безопасности Украины. "Когда инвесторы учитывают различные факторы, безопасность является одним из наиболее важных для принятия решения об инвестициях. Поэтому я работаю над безопасностью страны. Думаю, в ближайшие 10 лет этот вопрос, к сожалению, будет крайне важным", - указал Кулеба.

Третьей задачей министр назвал построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики.

Он отметил, что за кризисный 2020 год удалось перенастроить дипломатическую систему на предметную практическую помощь украинскому бизнесу за рубежом. Ведь закрепление украинских экспортеров на существующих и выход на новые иностранные рынки стимулирует развитие украинской экономики, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Падение мировой торговли и расторжение устоявшихся цепей поставки товаров в 2020 году привело к тому, что некоторые страны стали более открытыми и гибкими в своей торговой политике. Украинские дипломаты смогли воспользоваться этими возможностями для помощи украинскому бизнесу для получения новых сертификатов и разрешений для украинских экспортеров на ряде иностранных рынков", - заявил Кулеба.

Наконец, министр отметил, что массового перемещения производств с Азии в Европу, которого эксперты ожидали в начале пандемии, не произошло.

Напомним, Украина на фоне коронакризиса потеряла почти 7,5% внешней торговли.



