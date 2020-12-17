Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,74 -0,0217  EUR: 33,80 0,1124 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Назначение новых министров и 50 законопроектов: Рада собралась на заседание
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3840

ОПЗЖ не будет поддерживать Витренко на должность министра энергетики

ОПЗЖ не будет поддерживать Витренко на должность министра энергетики

Юрий Витренко

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Партия ОПЗЖ не будет поддерживать кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик.

"Мы не будем его поддерживать", - сказал он.

Нардеп также указал причину, по которой депутаты от ОПЗЖ не хотят видеть Витренко на должности министра энергетики.

"Это человек, с которым связаны огромные тарифы на газ, и это - главная причина", - добавил Скорик.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко рассказал, что фракция накануне разговаривала с Витренко. Риторика последнего указывает, что он будет внедрять антисоциальную рыночную политику в сфере коммунальных услуг, отмечает Шевченко.

Ранее УНН сообщал, что Витренко через суд требует от "Нафтогаза" выплатить ему 4 млн долларов премий за выдающиеся достижения в работе. При этом убыток "Нафтогаза" за первое полугодие 2020 года составил 11 млрд грн, а цена на газ для населения выросла на 35%. Несмотря на это, Офис Президента приказал "Нафтогазу" выплатить Витренко средства, без решения суда. Отметим, что 4 млн долларов - это зарплата 12 тысяч врачей.

Источник: УНН
Теги: энергетика, министры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.