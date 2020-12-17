ВР одобрила снижение НДС для агросектора до 14%

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада в четверг, 17 декабря, приняла законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для агросектора с 20% до 14%. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины отдельных видов сельскохозяйственной продукции, а именно: крупный рогатый скот, живой; свиньи, овцы, живые; пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, семена рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарной свеклы.

По мнению авторов законопроекта, благодаря внедрению пониженной ставки перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. При этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки".

Как сообщал УНН, ожидается, что законопроект №3656 будет стимулировать детенизацию АПК, создаст равные налоговые условия для агропроизводителей, позволит им увеличить расходы на обновление техники и развитие хозяйств. Этот шаг призван немного компенсировать потерю оборотных средств в результате отмены спецрежима НДС в 2017 году.