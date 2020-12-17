Нардепы ужесточили ответственность предпринимателей за отсутствие масок у клиентов и персонала

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада в четверг приняла в целом законопроект №3890 о внесении изменений в законодательство по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19, которым предусматривается штраф для бизнеса за ненадлежащее предотвращения болезни. Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", согласно которым отныне за допуск лица в общественные места, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт в период действия карантина, без предупреждения о необходимости одеть средство индивидуальной защиты органов дыхания, в частности респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот, или за отсутствие реагирования на пребывание в таких местах лиц без одетых средств индивидуальной защиты - юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель платят штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предусмотрено также, что за обслуживание потребителей в период действия карантина, работниками предприятий или непосредственно физическим лицом - предпринимателем без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель платят штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты, в частности, масок или респираторов, закрывающие нос и рот.