Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,74 -0,0217  EUR: 33,80 0,1124 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Назначение новых министров и 50 законопроектов: Рада собралась на заседание
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8040

Профильный комитет поддержал назначение Романа Лещенко министром агрополитики

Профильный комитет поддержал назначение Романа Лещенко министром агрополитики

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал представление Премьер-министра о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики по поручению председателя Верховной Рады рассмотрел и поддержал представление Премьер-министра о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании сегодня, 17 декабря, планирует рассмотреть назначение трех министров: аграрной политики, энергетики и образования.

Так, Рада намерена рассмотреть кадровые вопросы, а именно вопрос о: назначении Лещенко Романа Николаевича министром аграрной политики и продовольствия Украины; назначении Витренко Юрия Юрьевича первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики Украины; о назначении Шкарлета Сергея Николаевича министром образования и науки Украины.

Добавим, что кадровые вопросы в Кабмине стали одной из самых обсуждаемых тем, так же как и кандидатуры потенциальных министров. Некоторые имена просто озадачили нардепов и общество, а некоторые - вызвали критику в свой адрес.

Источник: УНН
Теги: ВР, АПК, министры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.