Профильный комитет поддержал назначение Романа Лещенко министром агрополитики

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал представление Премьер-министра о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики по поручению председателя Верховной Рады рассмотрел и поддержал представление Премьер-министра о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании сегодня, 17 декабря, планирует рассмотреть назначение трех министров: аграрной политики, энергетики и образования.

Так, Рада намерена рассмотреть кадровые вопросы, а именно вопрос о: назначении Лещенко Романа Николаевича министром аграрной политики и продовольствия Украины; назначении Витренко Юрия Юрьевича первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики Украины; о назначении Шкарлета Сергея Николаевича министром образования и науки Украины.

Добавим, что кадровые вопросы в Кабмине стали одной из самых обсуждаемых тем, так же как и кандидатуры потенциальных министров. Некоторые имена просто озадачили нардепов и общество, а некоторые - вызвали критику в свой адрес.