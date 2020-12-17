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Кислород для "ковидных" коек: заместительница Степанова отчиталась, сколько освоено средств

Кислород для "ковидных" коек: заместительница Степанова отчиталась, сколько освоено средств

Светлана Шаталова

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Для обустройства кислородом коек для больных коронавирусной болезнью COVID-19, регионы использовали уже более 750 млн грн субвенции. Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Региональные медицинские учреждения стараются и оперативно работают над обеспечением коечного фонда кислородными концентраторами, а также обустройством централизованного подвода кислорода к кроватям. На сегодня освоение средств, по данным государственного казначейства, в сумме более 750 млн грн, из которых 650 млн грн - расходы развития. Всего в Украине до конца года цифра, которую регионы обещают обустроить коек - составляет 30 тыс. коек дополнительно", - рассказала Шаталова.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в целом по стране обеспечено кислородом более 35 тыс. коек для больных коронавирусной болезнью COVID-19, что составляет 55,5%.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 931 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 047.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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