Кандидата в министры энергетики Витренко "растерзали" на профильном комитете

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Первый заместитель председателя энергетического комитета ВР Алексей Кучеренко припомнил кандидату на должность министра энергетики Юрию Витренко его предыдущие антидостижения. Дискуссия состоялась сегодня на внеочередном заседании комитета, передает УНН.

"К большому сожалению, единственный позитив - это то, что правительство наконец опомнилось и поняло потребность в вице-премьере по энергетике. Причем это не только проблемы Укрнафтогаза, это проблемы угольной отрасли, энергорынка, коммуналки, местных общин, бюджетов и теплокоммуэнерго, водоканалов так же. Поэтому, насколько Юрий Юрьевич к этому готов, вопрос риторический - совершенно не готов", - прокомментировал Кучеренко.

Он обратил внимание на то, что во времена "хозяйствования" Витренко в "Нафтогазе" все предприятия теплокоммуэнерго стали крайне убыточными.

"Долги на уровне 45 млрд. ТЭЦы убыточные, с местными бюджетами проводится политика списания по долгам теплокоммунэнерго. То есть, поверьте мне, это все, если будет принято решение, - будет большая беда", - подчеркнул он.

Далее Кучеренко привел несколько примеров непрофессиональной работы Юрия Витренко и даже уточнил, чтобы тот не обижался.

"Это касается как государственных компаний, а это в первую очередь идет речь о УВГ и о Укртрансгазе, которые вы просто загнали в долги огромные, и сейчас никто не знает, что с этим делать. Но так же контрагенты теплокоммунэнерго и другие стали крайне убыточными, сумма долгов на сегодня 114 млрд", - подчеркнул Кучеренко.

На сегодня рабочая группа правительства выясняет причины провала программы 2020 года, указывает Кучеренко.

"А может дождаться результатов той рабочей группы, а кто провалил эту программу? Поэтому я в этой ситуации даже не хочу вспоминать истории о попытке скупить в 2013 году долги (угля - ред.) 30% - это бизнес соглашения от компании, которой, как понимаю, владели Вы*. И я в этой ситуации считаю, что этот выбор крайне неудачен, так, извините, я лично и наша политическая сила, наши коллеги не будем вашу кандидатуру поддерживать, призываю тоже самое сделать и коллегам, потому что ответственность наша общая с вами", - резюмировал Кучеренко.

*Речь идет о попытке скупить долги государственной компании "Уголь Украины" с дисконтом 70%. Подробно здесь.

Напомним, управляемый в том числе Витренко НАК "Нафтогаз" получил за первое полугодие 2020-го убыток в 11,5 млрд грн. В ноябре "Нафтогаз" поднял цену на газ для населения на около 35% до 6,3 грн за кубометр.

При этом Витренко считает, что "Нафтогаз" недоплатил ему 4 млн долларов премий за "значительные достижения".