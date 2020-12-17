Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,74 -0,0217  EUR: 33,80 0,1124 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Назначение новых министров и 50 законопроектов: Рада собралась на заседание
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
40305

В Офисе Президента отреагировали на смерть Кернеса

В Офисе Президента отреагировали на смерть Кернеса

Геннадий Кернес

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского главы Харькова Геннадия Кернеса. Соответствующее заявление глава государства опубликовал на своих страницах в социальных сетях, сообщает УНН.

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской глава он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским главой", - отметил Зеленский.

Также президент отметил, что если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, "это будет минимум того, что необходимо для памяти мэра Геннадия Кернеса".

"Сочувствуем близким, семье и харьковчанам", - подытожил Президент.

Напомним, сегодня в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Добавим, что с этого трагического повода в Харькове объявлен траур. Также стало известно, что Кернеса похоронят в начале следующей недели.

Источник: УНН
Теги: Геннадий Кернес, смерть, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.