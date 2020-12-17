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Путин заявил, что Россия будет "наращивать поддержку Донбасса"

Путин заявил, что Россия будет "наращивать поддержку Донбасса"

Владимир Путин

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции, что поддержка Донбасса со стороны России будет наращиваться, передает корреспондент УНН.

"Что касается перспектив развития отношений между РФ и Украиной - это зависит от украинской власти. Практически все предыдущие главы государства, и действующий, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе и объединения страны. Но ничего не получается. Потому что, когда приходят к власти - опираются на большинство, а попадая во власть, оглядываются на крайние националистические силы. И процесс замирает. Так же примерно происходит и сейчас", - заявил Путин.

Он заявил о поддержке Донбасса и о том, что украинская власть якобы ничего не делают для решения конфликта.

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"Мы будем наращивать поддержку Донбасса. Так что будем двигаться спокойно по этому направлению. Понимаем всю сложность ситуации на Донбассе. В рамках "нормандского формата" мы договорились о прекращении боевых действий, это очень важно. Но ничего не разблокировано с точки зрения социальной сферы, экономики. Ничего не сделано в сфере политики. При этом, украинская власть дает понять, что они не собираются соблюдать "минских соглашений". Но я хочу сказать, что документ подписан под эгидой ООН и имеет статус международного документа. И в одностороннем порядке отказаться от его соблюдение нельзя", - заявил Путин.

Как сообщал УНН, Россия продолжает блокировать работу контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на Донбассе, несмотря на усилия украинской стороны и уговоры ОБСЕ.

Напомним, вчера в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций, которое проигнорировал представитель Президента РФ Борис Грызлов, а глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о "Плане совместных шагов".

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Владимир Путин

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
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