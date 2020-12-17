МИД работает над тем, чтобы родственники погибших в катастрофе самолета МАУ смогли посетить место трагедии

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство иностранных дел прорабатывает возможности поездки родственников погибших к месту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ под Тегераном, ближе к годовщине трагедии. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил в интервью украинской редакции "Радио Свобода", передает УНН.

На вопрос, поддерживает ли он связи с родственниками погибших в катастрофе членов экипажа, Енин ответил: "Да, безусловно, мы регулярно информируем родственников погибших о ходе переговорного процесса. Мы искренне говорим с ним о всех вызовах которые стоят перед нами. Мы не скрываем даже сложных и проблемных моментов, хотя даже понимая все те эмоции с которыми они проживают все эти события".

Он отметил, что существует доверие и это, пожалуй, самое главное, чего удалось достичь в их диалоге с родственниками.

"Также мы прорабатываем возможности поездки родственников погибших к месту трагедии, ближе к годовщине. Мы искренне благодарны компании МАУ за поддержку этой инициативы. Это наша общая цель, задачи, гражданский долг. Мы сделаем это", - рассказал Енин.

Напомним, Енин сообщал, что правительство Ирана отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 в Тегеране, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития.

Как сообщал УНН, 7 декабря в Офисе Генпрокурора Украины указали, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а "украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств".

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.