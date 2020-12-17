Санкции и юридическая ответственность РФ: Зеленский поставил задачу перед дипломатами

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Послы и дипломаты должны проводить активную работу с привлечением помощи наших партнеров к восстановлению Донбасса и по привлечению Российской Федерации к юридической ответственности за нарушение международного права. Об этом во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" с дипломатами и послами сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"На повестке дня остается вопрос продления санкций (против РФ - ред). Также принципиально важным является дальнейшая работа над привлечением Российской Федерации к юридической ответственности за нарушение международного права. Прошу вас также проводить активную работу с привлечением помощи наших партнеров к восстановлению Донбасса. Уже сегодня мы должны думать, как вернуть мирному Донбассу порядок и как вернуть нашему Донбассу покой. Мы уже упорядочиваем подконтрольную территорию Донбасса, пострадавшую от этой войны", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что восстановление Донбасса осуществляется усилиями государства, бизнеса и средствами международных партнеров.

"Результаты видят наши граждане по обе стороны линии соприкосновения. И если завтра мы вернемся на весь уже оккупированный (деоккупированный - ред.) украинский Донбасс - мы должны сразу приступить к его восстановлению, к его отстройке", - добавил Президент.

Напомним, Украина обсудила с ЕС последствия оккупации Крыма.

Отметим, вопросами мирного урегулирования конфликта на Донбассе занимаются в Нормандскои (Украина, Россия, Германия, Франция) и в Минском формате на переговорах в Трехсторонней контактной группе.

Недавно украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила "План действий по Донбассу" и назвала его основные 5 пунктов. Сейчас в ТКГ работают над единым планом из всех планов по Донбассу, возникших за 5 лет, что и станет дорожной картой, отметил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Между тем в Нормандской формате договорились ускорить работу над "Планом действий по Донбассу".

Также руководство Украины объявило о создании международного площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.