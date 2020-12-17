Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,74 -0,0217  EUR: 33,80 0,1124 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6990

Украина вернула в международную повестку дня "вопрос Крыма" - Зеленский

Украина вернула в международную повестку дня "вопрос Крыма" - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня вопрос временно оккупированного Крыма и его освобождения возвращен в международную повестку дня. Об этом он сказал во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" с дипломатами и послами, передает корреспондент УНН.

"Важна дальнейшая работа над освобождением украинского полуострова Крым. Могу с удовольствием отметить, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня. "Крымская платформа" - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма - приобретает все большую огласку. Эту инициативу уже поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке и я призываю вас более активно работать над привлечением в нее стран других регионов. В этом году Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла две очень важные "крымские" резолюции - проблема милитаризации Автономной Республики Крым и ситуация с правами человека в АР Крым. Важно, чтобы об их содержании знали все наши международные партнеры. Это основная задача для нашего постоянного представителя при ООН, он это уже, кстати, блестяще делает", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что другие дипломаты также должны информировать о содержании инициированных Украиной документов в столицах других стран.

Напомним, Украина обсудила с ЕС последствия оккупации Крыма.

Также напомним, Зеленский назвал главный внешнеполитический приоритет для украинских дипломатов.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.