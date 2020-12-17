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Опрос: 45% украинцев убеждены, что официальная статистика по COVID-19 занижена

Опрос: 45% украинцев убеждены, что официальная статистика по COVID-19 занижена

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине 45% опрошенных убеждены, что официальная статистика о масштабах COVID-19 в стране преуменьшена. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

"45% убеждены, что официальная статистика о масштабах коронавируса в стране преуменьшена. 31% наоборот считают, что эта информация является преувеличенной, и лишь 15% убеждены, что она объективна", - говорится в результатах исследования.

Сообщается, что по сравнению с мартом число тех, кто считает статистику по короновирусу преувеличенной, выросло втрое (с 11 до 31%). Чаще считают статистику преувеличенной молодежь, а также те, кто редко отслеживают новости о коронавирусе.

СПРАВКА: опрос проведен 12-14 декабря 2020 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2500 респондентов. Метод опроса - CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, в Украине 8:00 17 декабря зафиксировано уже 931 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12 000, рост по сравнению с сутками ранее.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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