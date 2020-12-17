Рада назначила Шкарлета министром образования

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины в четверг, 17 декабря, приняла постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов Украины. До этого Шкарлет был врио министра, передает корреспондент УНН.

"Кандидат имеет значительный профессиональный опыт и знает сферу образования изнутри, ведь долгое время работал в учреждениях высшего образования на различных звеньях, в том числе был ректором вуза", - сказал во время представления кандидата Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время своего выступления сам Шкарлет заявил, что в принятом недавно проекте Государственного бюджета на 2021 год заложен самый большой бюджет на сферу образования с 2012 года.

"Зарплаты учителей на сегодня имеют рост почти на 9%, а с 1 января вырастут на 20%, а с 1 января вырастут еще на 8%. И в целом рост будет происходить на 30%", - сказал он.

Добавим, ранее правительство остановило на год действие своего же постановления о повышении зарплат педагогам.

Так, с июня 2020 года Шкарлет временно исполнял обязанности министра образования и науки Украины. До 2020 года занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета.

Напомним, что ряд известных ученых подписались под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научной работе Шкарлета.

Также образовательные общественные организации написали открытое обращение к Президенту, председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру и народным депутатам относительно назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Стоит отметить, что комитет по вопросам образования Верховной Рады на своем заседании накануне не нашел голосов в поддержку кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования.

Как сообщал УНН, в начале недели народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политики и по делам ветеранов.