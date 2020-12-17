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Шкарлет принес присягу в Раде под крики "ганьба"

Шкарлет принес присягу в Раде под крики "ганьба"

Сергей Шкарлет

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Избранный Верховной Радой министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в стенах парламента принял присягу под крики "ганьба", передает корреспондент УНН.

Так, кандидатуру поддержало 226 нардепов, в частности, 171 нардеп от "Слуги народа", все присутствующие на заседании 20 дерутатив ОПЗЖ, 12 членов партии "За майбутнє", 16 из депутатской группы "Довира" и 7 внефракционных.

После голосования народных депутатов, Шкарлет был приглашен принять присягу. Когда новоизбранный министр вышел на трибуну, ряд народных избранников начал кричать "Ганьба", другая часть - аплодировать.

После того как Шкарлет все же принес присягу, приветствовать его подошли нардепы из "Слуги народа", с которыми он проследовал в зал Рады. Председателю ВР Дмитрию Разумкова пришлось напоминать министру, что "его ложа немного в другом месте".

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 17 декабря, приняла постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, министры
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