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"Нет результата - нет должности": Зеленский дал новым послам полгода на "достижения"

"Нет результата - нет должности": Зеленский дал новым послам полгода на "достижения"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал новым послам полгода на то, чтобы они показали результаты в экономическом направлении, иначе они могут потерять свои должности. Об этом он сказал во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" с дипломатами и послами, передает корреспондент УНН.

"Экономические достижения в двустороннем сотрудничестве - это один из основных критериев, по которым я оцениваю и ценю, скажу вам откровенно, работу посла. А новым послам скажу: первые результаты своей работы на экономическом направлении вы должны показать уже через полгода после назначения. Нет результата - нет должности посла. Прошу министра иностранных дел господина Кулебу разработать и подать в Офис Президента модель ключевых критериев оценки эффективности работы послов именно в экономическом направлении", - отметил Зеленский.

Он указал, что такую оценку можно давать представителям торгово-промышленной палаты и ассоциации украинского бизнеса.

Напомним, Зеленский назвал главный внешнеполитический приоритет для украинских дипломатов.

Источник: УНН
Теги: экономика, дипломатия, послы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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