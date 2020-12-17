Телефонная дипломатия: Зеленский с начала года провел около 70 разговоров с главами государств и правительств

КИЕВ. 17 декабря. УНН. С начала года Президент Украины Владимир Зеленский провел 67 телефонных переговоров с главами государств и главами правительств, львиная доля которых была посвящена вопросам экономики. Об этом он сказал во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" с дипломатами и послами, передает корреспондент УНН.

"Сегодня, когда бурлит вторая волна "ковида", пандемии, во всем мире, я продолжаю так называемую телефонную дипломатию. Только за этот неполный год я провел 67 телефонных переговоров с главами государств и главами правительств во время этих разговоров львиная доля времени была посвящена экономике. Именно экономике и планированию результатов будущих визитов. Когда это уже позволит эпидемиологическая ситуация в той или иной стране", - сказал Владимир Зеленский.

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Напомним, Украина и Тунис обсудили сотрудничество в политической и торговый сфере.