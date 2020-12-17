В СНБО отреагировали на признание Молдовой русского "языком межнационального общения"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-встречи с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом заявил, что признание Молдовой русского языка "языком межнационального общения" является очень опасным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел онлайн-встречу с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, уделив особое внимание событиям в Беларуси и послевыборной ситуации в Молдове, на которую, по словам Данилова, "РФ не желает терять влияние".

"Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка "языком межнационального общения" очень опасно", - отметил секретарь СНБО Украины.

Так, особое внимание стороны также уделили вопросу борьбы с пандемией COVID-19, в частности, обеспечению массовой вакцинацией населения обоих государств.

Отмечается, что секретарь СНБО Украины и руководитель БНБ Польши выразили уверенность в необходимости активизации дальнейшего сотрудничества между ведомствами безопасности стран в формате "Люблинского треугольника" с последующим возможным привлечением к взаимодействию Румынии, учитывая ситуацию с безопасностью в Черном море и в контексте проведения саммита НАТО в следующем году.

Кроме того, Данилов поддержал инициативу Солоха по организации в начале следующего года открытой онлайн-конференции на тему ситуации безопасности в регионе. Стороны договорились углубить обмен информацией между ведомствами и начать работу над организацией конференции.

Напомним, парламент Молдовы, большинство в котором сохраняют союзники пока еще действующего президента страны Игоря Додона, который проиграл президентские выборы, в среду принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали "токсичными". В частности - относительно статуса русского языка в стране.