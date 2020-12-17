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Посол Израиля в Украине отреагировал на смерть Кернеса

Посол Израиля в Украине отреагировал на смерть Кернеса

Геннадий Кернес

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион отреагировал на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса назвав его хорошим другом Израиля и выразил соболезнования его семье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля в Украине.

"Очень жаль услышать печальное известие о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, доброго друга Израиля. Мэр Кернес много сделал для своего города, и многие будут скучать за ним. Соболезнования его семье", - сказал Лион.

Напомним, в Харькове объявлен траур, 17-19 декабря, в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщал УНН, сегодня стало известно о том, что умер новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес от последствий коронавируса.

11 декабря стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Геннадий Кернес, Израиль
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