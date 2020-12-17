Зеленский дал два года на заключение соглашения о промышленном безвизе с ЕС

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед дипломатами и послами за два года заключить с Европейским Союзом соглашение о промышленном безвизе. Об этом он сказал во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" с дипломатами и послами, передает корреспондент УНН.

"22-й саммит Украина-ЕС стал чрезвычайно успешным... По результатам саммита нам удалось определить новые амбициозные цели в наших отношениях, над которыми мы совместно будем работать с нынешним составом институтов Европейского Союза. Речь идет прежде всего об обновлении Соглашения об ассоциации. В 2021 году мы начнем совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации, которое должно стать движущей силой процесса обновления Соглашения. Наша цель - использовать процесс обновления Соглашения для максимальной интеграции Украины во внутренний рынок Европейского Союза. Ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о промышленном безвизе. В сфере секторальной интеграции новым приоритетом нашего сотрудничества станет привлечение Украины к реализации Европейского зеленого курса", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что также должны заключить соглашение о совместном авиапространстве в начале 2021 года.

"Мы продолжаем усилия в направлении дальнейшей интеграции энергетических рынков Украины и Европейского Союза и максимального приближения Украины к единому цифровому рынку ЕС. Все эти задачи не только для нашего представителя при ЕС, это задача для каждого посла в государствах-членах ЕС и странах-кандидатах", - добавил Президент.

Напомним, 22-й саммит Украина-ЕС состоялся 6 октября, и на нем стало известно, что ЕС видит "дополнительный потенциал" Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Также напомним, в Украине начала работу миссия ЕС по промышленному безвизу.