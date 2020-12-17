Украина планирует вступить в "Безугольный альянс" - Буславец

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец провела онлайн-встречу с руководительницей Офиса по делам Содружества и развития наций Великобритании Венди Мортон, сообщает УНН со ссылкой на ее Facebook-страницу.

В частности, они обсудили разработку новой энергетической стратегии Украины до 2050 года. В ее основе - модель низкоуглеродистого развития энергетического сектора, декарбонизации с учетом "Европейского зеленого курса".

Отмечается, что стремление Украины к декарбонизации экономики и усиление участия в глобальной борьбе с изменением климата недавно задекларировал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном саммите климатических амбиций.

Министерство энергетики, в свою очередь, заявило, что прилагает значительные усилия в этом направлении. Сейчас завершается подготовка второго Национального определенного вклада в Парижское соглашение и продолжается разработка интегрированного плана по энергетике и климату до 2030 года.

"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно сократить количество угольных шахт и к 2070 году отказаться от использования ископаемого вида топлива, приобретя полную климатическую нейтральность. Трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием новых экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические отрасли", - отметила Буславец.

Она выразила благодарность Министерству иностранных дел и правительства Великобритании за поддержку и внимание к энергетическому сектору Украины и призвала к более тесному и плодотворному сотрудничеству.