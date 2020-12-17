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Более 200 тыс. ФЛП уже подали заявки на получение "карантинных" 8 тысяч

Более 200 тыс. ФЛП уже подали заявки на получение "карантинных" 8 тысяч

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Для получения обещанной поддержки бизнеса на карантине в виде единовременного пособия в 8 тыс. гривен через государственный сервис "Дия" онлайн подали заявления более 200 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства и комитета цифровой трансформации Украины.

"Уже более 200 тыс. украинцев подали заявку на получение единовременной материальной помощи для ФЛП и наемных работников в Дии". Внедрение такой масштабной услуги в короткие сроки - уникальный случай не только для Украины, но и для мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после запуска сотни тысяч пользователей пытались одновременно получить услугу "единовременной материальной помощи для ФЛП и наемных работников" в понедельник, что повлекло задержку в работе Дии.

"Команда Минцифры оперативно увеличила мощности портала и мобильного приложения. Сейчас система работает стабильно. По состоянию на 11:00 17 декабря 160556 ФЛП и наемных работников воспользовались услугой в мобильном приложении, еще 40 068 - подали заявление через портал", - указано в сообщении.

Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8000 гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина в январе.

Также напомним, в Украине мошенники придумали "схему" с 8 тысячами для ФЛП и обманули уже до сотни человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, помощь, карантин
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