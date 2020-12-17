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Украина с вами: Зеленский трогательно подбодрил больного COVID-19 Макрона

Украина с вами: Зеленский трогательно подбодрил больного COVID-19 Макрона

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления и крепкого здоровья французскому коллеге Эммануэлю Макрону, у которого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Свои пожелания украинский лидер написал в Twitter, передает УНН.

"Расстроенный новостью о том, что Эммануэлю Макрону поставили положительный диагноз COVID-19. Желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения к привычному темпу жизни. Я также желаю крепкого здоровья всем французам и выздоровления тем, кто борется с болезнью. Украина с вами!" - написал президент.

Напомним, сегодня у президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель получила отрицательный результат на коронавирусную болезнь COVID-19 после саммита ЕС на прошлой неделе, на котором она встречалась с Макроном.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
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