КИЕВ. 17 декабря. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук оценила работу парламента в 2020 году как "удовлетворительную". Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает УНН.

"Работу парламента оцениваю на "удовлетворительно", по 5-балльной шкале. Считаю, что можно было лучше. Есть много вопросов к фракции, в которую я вхожу. Конечно, и у общества есть вопросы. Могу сказать, что мы имели огромный шанс, который до конца не использовали", - сказала она.

Вместе с тем, Рада разработала и приняла ряд важных законопроектов, говорит Верещук.

"Много было сделано хороших вещей: было принято много законопроектов, в частности в комитете, в который я имею честь входить (комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, - ред.). Так, мы говорим о законопроекте о разведке, наработанный законопроект о СБУ, о оборонных закупках. Много хорошего сделано, но этого мало. Люди не почувствуют реальных изменений, в том числе - в силу объективных обстоятельств: коронавирус, коронакризис. Но это не оправдание. Мы власть и мы должны брать на себя ответственность", - резюмировала нардеп.