Глава европейской дипломатии обратится к послам Украины

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступит перед украинскими послами. Об этом в видеообращении по итогам первого дня большой конференции послов сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"В начале следующей недели в видеоформате к украинским послам обратится высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам, мой хороший коллега Жозеп Боррель. Я очень благодарен ему за то, что он принял приглашение обратиться к нашим послам", - сказал Кулеба.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу завтра обратится к украинским послам.

"Мы подобрали этих участников не случайно. Этим мы посылаем очень ясный сигнал о том, что европейская интеграция Украины, движение Украины на Запад, развитие как части западного мира, и развитие со странами Востока, странами Азии, других частей света - являются сбалансированной и неотъемлемой частью нашей внешней политики", - заявил министр.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский дал новым послам полгода на то, чтобы они показали результаты в экономическом направлении, иначе они могут потерять свои должности.